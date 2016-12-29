 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Четыре украинские радиокомпании будут вещать на Крым из Чонгара

время публикации: 08:37
последнее обновление: 08:37
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Национальный совет по телевидению и радиовещанию определил четырех победителей конкурса, которые смогут вещать на Крым из Чонгара. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На Крым смогут вещать радиостанции "Украинское радио", "ТК "Атлант-СВ", "Радио Крым. Реалии", "ТРК "София".

"Это первый конкурс по вещанию на Крым со времени его оккупации. После достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в следующем году из-за отключения аналогового телевидения у радиокомпаний будут большие шансы получить лицензию.

Исполнительный директор "Украинского радио" Анатолий Табаченко отметил, что у будущего общественного вещателя будет три новые радиочастоты, которые вскоре освоят.

Вещание украинских телеканалов в Крыму было полностью прекращено еще весной 2014 года, сразу после аннексии полуострова Россией.

Напомним, на юге Херсонской области 2 декабря началось строительство 150-метровой вышки для организации FM-вещания на Крым. Оккупационные власти полуострова пообещали глушить сигнал с новой украинской вышки.

facebook

Cсылки по теме:

Правительство утвердило устав НТКУ. Стець: стая лающих псов выжидала, что мы сорвём реформу Общественного ТВ
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Радио "Голос Донбасса" начало вещание в Бахмуте
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Радио "Шансон" заплатит 300 тысяч штрафа за песню, которая прославляет русский флот
// NEWSru.ua // Культура // 23 декабря 2016 г.

Нацсовет получил частоты для радиовещания на Крым
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.

Мининформполитики: для блокирования российского сигнала нужны десятки миллионов
// NEWSru.ua // Украина // 22 сентября 2016 г.

Сюмар: в некоторых сёлах зоны АТО не знают, кто с кем воюет
// NEWSru.ua // Украина // 14 июня 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:46
 Телеканал 1+1 заявляет, что его хотят лишить лицензии
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 29 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 08:46

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016