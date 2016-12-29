Четыре украинские радиокомпании будут вещать на Крым из Чонгара

Национальный совет по телевидению и радиовещанию определил четырех победителей конкурса, которые смогут вещать на Крым из Чонгара. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На Крым смогут вещать радиостанции "Украинское радио", "ТК "Атлант-СВ", "Радио Крым. Реалии", "ТРК "София".

"Это первый конкурс по вещанию на Крым со времени его оккупации. После достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в следующем году из-за отключения аналогового телевидения у радиокомпаний будут большие шансы получить лицензию.

Исполнительный директор "Украинского радио" Анатолий Табаченко отметил, что у будущего общественного вещателя будет три новые радиочастоты, которые вскоре освоят.

Вещание украинских телеканалов в Крыму было полностью прекращено еще весной 2014 года, сразу после аннексии полуострова Россией.

Напомним, на юге Херсонской области 2 декабря началось строительство 150-метровой вышки для организации FM-вещания на Крым. Оккупационные власти полуострова пообещали глушить сигнал с новой украинской вышки.

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