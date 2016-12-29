В Крыму к политзаключённому Балуху в изолятор вызывали "скорую"

В СИЗО Раздольненского района в оккупированном Крыму к активисту Владимиру Балуху 28 декабря вызывали скорую помощь, о самочувствии политзаключченного неизвестно. Об этом Крымской правозащитной группе сообщила жена Балуха Наталья.

После осмотра доктор не озвучил диагноз украинцу и не выдал каких-либо документов о своем визите к задержанному. При этом родственникам передали список лекарств, необходимых активисту.

Среди назначенных доктором препаратов есть антибиотик, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта.

Жена передала лекарства в СИЗО, однако об их доставке ей неизвестно.

По данным правозащитников, сейчас в камере, где содержится Балух, 34 человека на 14 коек.

Владимир Балух стал известен благодаря своей открытой проукраинской позиции. Крымчанин с началом Евромайдана вывесил флаг Украины на своем доме. Несколько раз задерживался оккупационной властью.

В ноябре он рассказал о предупреждении главы своего сельсовета из-за таблички с адресом "вул. Героїв Небесної Сотні" на его доме.

9 декабря ФСБ провела обыски у Балуха дома. По его результатам сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет фермер, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В "Раздольненском райсуде" уже несколько раз проводились заседания по делу Балуха. По итогам последнего - судья оставил крымчанина под стражей до 5 февраля 2017 года.

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