У жителя Виннитчины изъяли 60 кг наркотиков

33-летний житель города Гнивань Винницкой области в жилых комнатах дома и хозяйственных помещениях хранил около 60 кг наркотических веществ. 27 декабря сотрудники полиции провели в его доме обыск и изъяли запрещенные наркосодержащие вещества и оборудование для их изготовления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"По месту жительства 33-летнего жителя г. Гнивани сотрудники полиции изъяли мешки с сухими растениями конопли, коробки и пакеты с расфасованной марихуаной, вещество, похожее на амфетамин, и оборудование для изготовления психотропных веществ. Общий вес изъятого составляет почти 60 килограммов. На некоторых пакетах и коробках с марихуаной было указано ее качество", - отмечается в сообщении.

Правонарушитель рассказал, что наркотики хранил для собственного употребления. Впоследствии он признался, что изготавливал амфетамин по рецепту, найденному в Интернете.

Изъятое направлено на экспертизу.

Ранее стало известно, что правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

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