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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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В декабре госучреждения подверглись 25 кибератакам

время публикации: 14:19
последнее обновление: 14:19
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В декабре государственные учреждения в Украине были атакованы хакерами минимум 25 раз, заявил Deutsche Welle руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк

В декабре государственные учреждения в Украине были атакованы хакерами минимум 25 раз, заявил Deutsche Welle руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк.

"Нам известно о минимум 25 инцидентов хакерских атак на государственные учреждения на протяжении последних трех недель. Однако официально мы расследуем только четыре: минфин, Госказначейство, Укрзализныцю и порт Южный. Другие пострадавшие к нам не обращаются или не заявляют об атаках публично", - рассказал Демедюк.

По информации DW, атакам подверглись в том числе два коммерческих банка, но решили не афишировать свои потери.

Напомним, в декабре объектами хакерских атак становились информационные системы Госказначейства, министерств финансов, обороны, инфраструктуры и образования, "Укрзализныци", Госавиаслужбы, морского порта Южный, НАК "Укрэнерго".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что хакерские атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в России.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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