Украинская сторона передала боевикам 15 задержанных

Украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям группировок "Д/ЛНР", которые временно контролируют отдельные районы Донецкой и Луганской областей, 15 задержанных.

"Украина в формате обмена "пятнадцать – ноль" передала представителям т.н. "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках", - передали в четверг 29 декабря в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что Украина пошла на такой жест доброй воли в надежде окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, заблокированный боевиками.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы скорее вернуть наших пленников в семьи", - сказал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, Украина также инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов.

"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников", - подчеркнул Грицак.

Напомним, украинская сторона отдает 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали, и 27 декабря отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано).

Несмотря на то, что ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленников, 27 декабря руководители группировок "Д/ЛНР" потребовали от Украины в обмен на 47 заложников 690 задержанных.

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