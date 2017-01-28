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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 28 января 2017 г.
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Оккупанты обстреляли из БТРов Широкино, однин украинский военный ранен
время публикации: 20:11
последнее обновление: 20:41
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Украинские военные на боевых позициях
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб
Украинские военные на боевых позициях

Боевики совершили за сегодня 23 обстрелы позиций сил АТО, одного украинского военного ранили. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Отмечается, что оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому вел огонь и снайпер. По Широкиному неоднократно стреляли БТРы противника", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска вели огонь по Авдеевке и Троицкому.

"На Луганском направлении террористы из гранатометов обстреливали Троицкое", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены.

"За сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое наших военнослужащих получили ранения", - сказал Мотузяник.

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Суббота, 28 января 2017 г.  

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