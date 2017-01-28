Оккупанты обстреляли из БТРов Широкино, однин украинский военный ранен

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Боевики совершили за сегодня 23 обстрелы позиций сил АТО, одного украинского военного ранили. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
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Отмечается, что оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения.
"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому вел огонь и снайпер. По Широкиному неоднократно стреляли БТРы противника", - говорится в сообщении.
По данным штаба, на Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска вели огонь по Авдеевке и Троицкому.
"На Луганском направлении террористы из гранатометов обстреливали Троицкое", - добавили в пресс-центре.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены.
"За сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое наших военнослужащих получили ранения", - сказал Мотузяник.
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