Оккупанты обстреляли из БТРов Широкино, однин украинский военный ранен

Боевики совершили за сегодня 23 обстрелы позиций сил АТО, одного украинского военного ранили. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Среди боевиков и военных РФ на оккупированном Донбассе процветают денежные поборы и бытовые убийства "болгаркой"

Военные РФ на оккупированном Донбассе могут временно брать под контроль станции "Укрзализныци" - СМИ



Отмечается, что оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ из тяжелого вооружения.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому вел огонь и снайпер. По Широкиному неоднократно стреляли БТРы противника", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска вели огонь по Авдеевке и Троицкому.

"На Луганском направлении террористы из гранатометов обстреливали Троицкое", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены.

"За сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое наших военнослужащих получили ранения", - сказал Мотузяник.

Cсылки по теме: