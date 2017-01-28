Дом экс-главы милиции Закарпатья времен Януковича обстреляли из гранатомётов - СМИ

Вечером 27 января в Ужгороде неизвестные обстреляли дом бывшего главы милиции Закарпатья Василия Варцабы.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Журналисты издания со ссылкой на патрульных, которые прибыли на место происшествия, сообщили, что недалеко от дома нашли два "тубуса" от ручных гранатометов.

На момент обстрела в доме находилась семейная пара, вероятно, супруги Варцабы. От выстрела загорелась крыша дома, пламя которого зафиксировано на видео. Территория вокруг дома оцеплена правоохранителями, на месте работают кинологи.

О состоянии Варцабы и его жены ничего не сообщается.

Василий Варцаба возглавлял милицию Закарпатья в 2003-2004 годах, когда был одним из фигурантов скандальных выборов мэра Мукачево. В 2010-ом году Варцаба возглавил милицию Ивано-Франковской области. А в 2012 – снова милицию Закарпатья. В 2014 году его уволил с должности уже после Евромайдана министр Арсен Аваков.

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