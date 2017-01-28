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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 28 января 2017 г.
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Военные РФ на оккупированном Донбассе могут временно брать под контроль станции "Укрзализныци" - СМИ
время публикации: 13:03
последнее обновление: 13:34
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Военные РФ на оккупированном Донбассе могут временно брать под контроль станции "Укрзализныци"
Железнодорожные войска ВС РФ регулярно осуществляют на подконтрольных "Укрзализныци" станциях в оккупированных районах Донбасса прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш

Железнодорожные войска ВС РФ регулярно осуществляют на подконтрольных "Укрзализныци" станциях в оккупированных районах Донбасса прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

Издание приводит слова министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, который рассказал, что на украинскую компанию "Укрзализныця" на оккупированной части Донбасса работает 17 тысяч человек, а диспетчеризация осуществляется с подконтрольной Киеву территории. И хотя украинский диспетчерский центр не пропускает через неконтролируемую часть границы с РФ никаких поездов, но на местах действуют и лица, не работающие на "Укрзализныцю".

"Неужели вы думаете, что наш диспетчерский центр пропускает с неконтролируемой части украинской границы какие-то поезда или автомобили?" – сказал министр, отвечая на вопрос о российских эшелонах с техникой на станциях Дебальцево и Иловайск.

При этом, по информации издания украинская разведка точно знает даты и содержимое военных эшелонов из РФ; перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзализныци", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, осуществляют выгрузку и тут же отправляют платформы обратно.

"Цена этой договоренности на слепоту и обездвижение должностных лиц неизвестна, но, наверное, находится где-то в коридорах контрабанды, которая продолжает процветать на линии соприкосновения", – пишет автор статьи.

В то же время, по словам Черныша, российские войска еще в 2014 году создали отдельную железнодорожную ветку, которая обеспечивает подвоз к оккупированным районам военных грузов, и украинская власть к этому не причастна.

"О том, что там ездят какие-то поезда, я могу просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти: вы знаете, что часть дороги проходила по территории Луганской области, которая выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 году построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и так далее. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно - это не украинцы делают. Наличие колеи не означает, что это украинская железная дорога", - отметил министр.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. 27 января заблокировали еще одну станцию – Светланово.

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Суббота, 28 января 2017 г.  

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