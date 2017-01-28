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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 28 января 2017 г.
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Арестованного в Крыму "диверсанта" Сулейманова оставили за решёткой до 28 февраля
время публикации: 20:47
последнее обновление: 21:24
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Фигуранту "дела крымских диверсантов" Редвану Сулейманову продлили арест до 28 февраля

Фигуранту "дела крымских диверсантов" Редвану Сулейманову продлили арест до 28 февраля. Об этом в субботу сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

По его словам, 25 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд отказался продлить меру пресечения Сулейманову, поскольку подсудность дела относится к Верховному суду Крыма.

Следствие должно подать туда заявление о продлении ареста за семь дней до окончания срока 30 января.

"То есть они уже в то время опоздали на два дня. Фактически у следствия оставалась единственная возможность законно удержать Сулейманова под арестом - обжаловать решение Киевского суда и добиться его отмены. Чтобы адвокат Сулейманова не мешал в этом, Курбединова арестовали на 10 дней. И сразу же Киевский суд продлил арест Сулейманову на месяц", - написал журналист.

Наумлюк добавил, что вместо арестованного адвоката Эмиля Курбединова на слушании присутствовал адвокат по назначению.

В конце декабря 2016 года задержанному летом в Крыму Сулейманову продлили арест до конца января 2017 года, он находится под арестом в Симферопольском следственном изоляторе.

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Суббота, 28 января 2017 г.  

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