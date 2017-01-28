ГПУ продлила расследование против Януковича до конца марта

Генеральная прокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование против экс-президента Виктора Януковича. Об этом в эфире "112 Украина" в пятницу вечером сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
"Следствие уведомило защиту о том, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года, до 28 числа", - сказал он.
Сердюк также подчеркнул, что уточненное уведомление о подозрении, которое не было принято адвокатом Януковича в пятницу, должно быть вручено на территории РФ.
"РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос об оказании правовой помощи находится в стадии исполнения. Защита всеми возможными способами старается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только они будут совершены, мы подпишем уведомление о подозрении", - заявил Сердюк.
Как сообщалось, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в феврале 2017 года.
"С марта на экранах всей страны – открытый, непредвзятый и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а потом на Донбасс", – заявил Луценко 27 января.
Позднее прокурор ГПУ Максим Крым сообщил, что адвокат Януковича отказался принять уточненное подозрение в совершении госизмены.
Адвокат Януковича Игорь Федоренко заявил, что экс-президенту смогут вручить уточненное подозрение в государственной измене только на территории России.
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