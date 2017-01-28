 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Суббота, 28 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

ГПУ продлила расследование против Януковича до конца марта
время публикации: 13:59
последнее обновление: 13:59
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Генеральная прокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование против экс-президента Виктора Януковича. Об этом в эфире "112 Украина" в пятницу вечером сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

"Следствие уведомило защиту о том, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года, до 28 числа", - сказал он.

Сердюк также подчеркнул, что уточненное уведомление о подозрении, которое не было принято адвокатом Януковича в пятницу, должно быть вручено на территории РФ.

"РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос об оказании правовой помощи находится в стадии исполнения. Защита всеми возможными способами старается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только они будут совершены, мы подпишем уведомление о подозрении", - заявил Сердюк.

Как сообщалось, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в феврале 2017 года.

"С марта на экранах всей страны – открытый, непредвзятый и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а потом на Донбасс", – заявил Луценко 27 января.

Позднее прокурор ГПУ Максим Крым сообщил, что адвокат Януковича отказался принять уточненное подозрение в совершении госизмены.

Адвокат Януковича Игорь Федоренко заявил, что экс-президенту смогут вручить уточненное подозрение в государственной измене только на территории России.

facebook

Cсылки по теме:

Адвокаты Януковича отказались брать у ГПУ уточнённое подозрение в госизмене
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

Вместо Януковича в Генпрокуратуру приедет его защита
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

Генпрокурора вызвала Януковича в Киев на допрос. Показала повестки
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2017 г.

Луценко: до конца зимы расследование по измене Януковича завершат
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2017 г.

Экс-охранник рассказал, как отвлекали внимание во время побега Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:02
 Трое украинских военных ранены на передовой за сутки – Мотузяник
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 28 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:02

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017