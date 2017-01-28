На Донбассе - 60 обстрелов за сутки, трое военных ранены. В ОБСЕ обеспокоены гражданскими жертвами

Боевики за минувшие сутки, 27 января, 60 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, трое бойцов ВСУ ранены, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

Сайдик обеспокоен ростом жертв среди гражданских на Донбассе



На мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122-мм артиллерия, танк и 82-мм минометы противника. 120 и 82 мм минометы - по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю. Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.

На донецком направлении из 152 мм артиллерии незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.

На луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку. По Крымскому огонь вела и БМП противника.

Сайдик обеспокоен ростом жертв среди гражданских на Донбассе



Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность увеличением количества жертв среди гражданских в результате боевых действий на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении Сайдика, опубликованной 27 января, передает "Радио свобода".

"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждается гибель не менее шести гражданских с обеих сторон линии конфликта в течение последних двух недель. По меньшей мере трое из жертв погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также много гражданских были ранены, среди них трехлетний мальчик", - отмечается в заявлении.

Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы остановить насилие.

Отметим, ранее в ОБСЕ заявили о прогрессе в обстановке на Донбассе.

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