НАБУ: и.о.главы правления ОГХК арестован с правом залога в 100 млн гривен

Суд избрал и.о. главе правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен.

Как сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины на официальной странице в соцсети Фейсбук, мера пресечения избрана сроком на 60 дней.

Детали в Бюро пообещали сообщить позже.

Ранее НАБУ сообщило, что Соломенский районный суд Киева в пятницу, 27 января, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), задержанным по подозрению в создании коррупционной схемы, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн гривен.

И. о. главы правления компании ОГХК был задержан сотрудниками Бюро 25 января 2017 года.

Как сообщалось, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП ОГХК 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО ОГХК. Как сообщалось, правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Согласно данным в госрестре, и.о. руководителя ПАО является Руслан Журило.

Компания по итогам 2015 года получила чистый доход 1,9 млрд гривен, доналоговую прибыль - 773 млн гривен. Было продано 163 тысячи тонн ильменита, 49 тысяч тонн рутила и 25 тысяч тонн циркона.

По итогам января-сентября 2016 года чистая прибыль ОГХК возросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 665,9 млн гривен.

Компания реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Cсылки по теме: