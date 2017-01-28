Во Львове отметили китайский Новый год

|
Во Львове празднуют китайский Новый год. Уже состоялось лазерное шоу, показательные выступления учеников школы кунг-фу и шествие "огненных драконов", которых пронесли по площади Рынок китайские студенты. Об этом сообщает "Укринформ".
"В Китае Новый год считают праздником весны, поскольку природа уже пробуждается от зимнего сна. Это - важнейший из традиционных китайских праздников", - рассказали в львовском центре международной общественной организации "Культурно-исследовательский центр Украины и Китая "Ланьхва".
Этот праздник львовяне и гости из-за границы встречают с представителями Поднебесной, которые проживают в областном центре, уже шестой год подряд. Он будет продолжаться в течение трех дней и включает в себя ярмарки, новогоднюю вечеринку, кулинарные мастер-классы от китайского ресторана, спортивные шоу, детскую анимацию, выступления фольклорных коллективов.
|
Cсылки по теме:
Наступил год Синей Лошади
// NEWSru.ua // В мире // 31 января 2014 г.
Сделано в России: к Новому году змеи фермер слепил огромную кобру из коровьего навоза
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2013 г.
Мир встречает Новый 2010 год - год Тигра и выдающихся амбиций
// NEWSru.ua // В мире // 31 декабря 2009 г.
Страны всего мира готовятся встретить Новый год согласно традициям и приметам
// NEWSru.ua // В мире // 31 декабря 2008 г.
В Китае празднуют три дня "Пряников"
// NEWSru.ua // Культура // 13 сентября 2008 г.