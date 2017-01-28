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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 28 января 2017 г.
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Во Львове отметили китайский Новый год
время публикации: 20:57
последнее обновление: 21:26
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Во Львове празднуют китайский Новый год
Уже состоялось лазерное шоу
Показательные выступления учеников школы кунг-фу и шествие "огненных драконов", которых пронесли по площади Рынок китайские студенты

Во Львове празднуют китайский Новый год. Уже состоялось лазерное шоу, показательные выступления учеников школы кунг-фу и шествие "огненных драконов", которых пронесли по площади Рынок китайские студенты. Об этом сообщает "Укринформ".

"В Китае Новый год считают праздником весны, поскольку природа уже пробуждается от зимнего сна. Это - важнейший из традиционных китайских праздников", - рассказали в львовском центре международной общественной организации "Культурно-исследовательский центр Украины и Китая "Ланьхва".

Этот праздник львовяне и гости из-за границы встречают с представителями Поднебесной, которые проживают в областном центре, уже шестой год подряд. Он будет продолжаться в течение трех дней и включает в себя ярмарки, новогоднюю вечеринку, кулинарные мастер-классы от китайского ресторана, спортивные шоу, детскую анимацию, выступления фольклорных коллективов.

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Суббота, 28 января 2017 г.  
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