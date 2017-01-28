В Запорожской области школьников госпитализировали с кишечной палочкой

Запорожская местная прокуратура начала производство по факту отравления школьников Марьевского учебно-воспитательного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сообщается, что в Запорожской центральной районной больнице госпитализированы 7 школьников с заболеванием острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания. Детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.
"Запорожской местной прокуратурой №2 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения массовых отравлений в местном учебно-воспитательном учреждении, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования, которое осуществляется следственным отделом Запорожского ОП ДВП ГУНП Украины в области, проводятся необходимые следственные действия.
Как сообщалось, в Житомире с пищевым отравлением были госпитализированы 13 учеников гимназии № 23. Специалисты выявили нарушения санитарных норм в столовой гимназии, где отравились ученики.
21 января в Житомире было открыто уголовное производство по факту отравления учащихся гимназии. Житомирской местной прокуратурой до Единого реестра досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Также были зафиксированы случаи отравления детей, которые не питались в столовой учебного заведения.
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