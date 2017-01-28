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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 28 января 2017 г.
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Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против Андрея Клюева
время публикации: 17:56
последнее обновление: 18:11
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Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО, экс-главы АП Андрея Клюева

Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО, экс-главы АП Андрея Клюева. Об этом говорится в постановлении суда от 25 января, пишут "Украинские новости".

Согласно документу, ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Сообщение об изменении ранее объявленного подозрения Клюеву было составлено 15 марта 2016 года. Обвинение утверждает, что суть подозрения заключается в незаконных действиях Клюева на должности секретаря СНБО, в исполнении противоправный указаний экс-президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России.

"Судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву сообщение о подозрении на неверный адрес. Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по этому уголовному делу", - говорится в сообщении.

Также суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как не соответствующее нормам Уголовно-процессуального кодекса.

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