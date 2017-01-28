Снятие санкций с России развяжет ей руки - Климпуш-Цинцадзе

Для Запада будет катастрофической ошибкой принятие решения о снятии санкций с Российской Федерации без выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минского процесса.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в субботу, 28 января, в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже видим, что Российская Федерация в некоторых странах вполне успешно расшатывает как общественное мнение, так и политиков популистических и безответственных, которые хотят видеть в первую очередь свои рейтинги сегодня и не думают на три шага вперед, не понимают той угрозы, которую несет РФ, не чисто для Украины, а для региона и для мира. Если это не будет остановлено общими усилиями как Европы, так и другими странами мира, это развяжет руки РФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Поэтому вице-премьер надеется, что прагматическое понимание победит желание заработать деньги на отмене санкций с РФ.

Она также отметила, что 2017 год будет непростым, но это не повод "складывать руки и плыть по течению".

"Каждые полгода, когда проводилось обсуждение в Европейском Союзе относительно снятия санкций со Российской Федерации, или неснятие санкций, этот процесс никогда не был легким. И для нашей дипломатии, и для наших общественных организаций, и народных депутатов – нам всем приходилось включаться в эти обсуждения. Тот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска, поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной ошибкой, катастрофической для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых на нее были наложены санкции", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против России, введенных из-за ее агрессии в Украине.

Сам Трамп на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй заявил, что в Вашингтоне пока считают преждевременным говорить о снятии санкций с Российской Федерации.

Прибывшая с визитом в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее. С Москвой можно взаимодействовать с позиции силы и руководствуясь принципом "доверяй, но проверяй", заявила Мэй на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии.

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