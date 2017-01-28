Осуждённого в РФ Карпюка держат во Владимирском централе

Осужденный в России украинец Николай Карпюк, о местонахождении которого адвокаты не знали с 5 декабря, находится во Владимирском централе. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, Карпюк находится на карантине, его самочувствие в норме.

Также Новиков сообщил, что заключенного посетил украинский консул.

Как сообщалось, 10 января Новиков заявил, что адвокаты не знают, где находится Карпюк, которого увезли из Грозного 5 декабря.

Напомним, в мае 2016 года суд присяжных в Грозном (РФ) признал виновными граждан Украины Карпюка и Клыха. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований провозгласившей свою независимость Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, они принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, и, в частности в боях в районе площади Минутка и у Президентского дворца.

Оба отрицают все обвинения.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Карпюка и Клыха, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

17 октября во время заседания суда по обвинению Клыха в оскорблении суда он заявил об отказе от своего адвоката Марины Дубровиной. Клых, у которого и раньше были психические срывы, сказал, что он "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова". Российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. "Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, а апелляцию – без удовлетворения", – сказал судья.

Министерство юстиции Украины направило в Россию запрос о передаче на родину Николая Карпюка, поскольку с таким заявлением обратился брат осужденного.

16 ноября стало известно, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзека подписали документы для подачи властями их страны жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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