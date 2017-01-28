Сегодня национальный флаг Украины празднует 25-й день рождения

|
28 января 25 лет назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с этим событием.
"В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни", - отметил он на своей странице в Facebook.
Справка
Государственный Флаг - один из трех официальных государственных символов, символизирующих суверенитет государства. Флаг Украины имеет вид двух горизонтальных полос синего и желтого цвета. В августе 2004 года Президент Леонид Кучма подписал указ об установлении Дня государственного флага Украины, который празднуют 23 августа.
|
Cсылки по теме:
Цветочный флаг Украины попал в Книгу рекордов Гиннеса
// NEWSru.ua // Украина // 2 сентября 2016 г.
В Херсоне развернули самый большой флаг Украины в мире
// NEWSru.ua // Украина // 29 августа 2016 г.
В День Флага боевики массированно обстреливали украинские позиции по всем направлениям
// NEWSru.ua // Украина // 24 августа 2016 г.
Украина празднует День Государственного флага
// NEWSru.ua // Украина // 23 августа 2016 г.
Кабмин хочет штрафовать за ненадлежащее использование Государственного флага
// NEWSru.ua // Украина // 21 октября 2015 г.
Пришло время принять закон о Государственном Флаге - Яценюк
// NEWSru.ua // Украина // 23 августа 2015 г.