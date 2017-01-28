Сегодня национальный флаг Украины празднует 25-й день рождения

28 января 25 лет назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с этим событием.

"В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни", - отметил он на своей странице в Facebook.

Справка

Государственный Флаг - один из трех официальных государственных символов, символизирующих суверенитет государства. Флаг Украины имеет вид двух горизонтальных полос синего и желтого цвета. В августе 2004 года Президент Леонид Кучма подписал указ об установлении Дня государственного флага Украины, который празднуют 23 августа.

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