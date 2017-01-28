В Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое

В Украине за годы ее независимости численность детского населения снижается с пугающей скоростью, сократившись почти вдвое, сообщает "Укринформ".
"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", - заявил в Херсоне Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время выступления на конференции "Исцеляя семью - строим будущее".
Кулеба отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.
Почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.
Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку.
Минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.
Также Кулеба заявил, что в детских интернатных учреждениях предусмотрено финансирование в день на ребенка всего 27 гривен.
"В интернатных учреждениях только 27 гривен в день идет на финансирование самого ребенка. Это 23 гривны - питание, 1 гривна - лечения и 3 гривны - одежда", - рассказал Кулеба.
Отметим, количество усыновленных детей в 2015 году составило 3212 человек. Об этом стало известно из ответа Государственной службы статистики на запрос пользователя "Доступа до правди". Данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым и части зоны проведения АТО. Вместе с тем, в 2014 году было усыновлено 3218 детей, в 2013 - 3732, в 2012 - 4079.
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