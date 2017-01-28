Стала известна причина смерти экс-главаря "ЛНР" Болотова

Первый глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик, передает "Интерфакс".

"Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказал он.

Также он сообщил, что Болотова похоронят во вторник в московском регионе.

"Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", - сказал он.

Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. 21 апреля 2014 года на Народном сходе жителей Луганщины был избран врио "народного губернатора" Луганской области. В мае 2014 года был избран главой "ЛНР". В августе того же года объявил о своем уходе в отставку из-за последствий ранения.

Напомним, вчера стало известно о смерти первого "главы" "ЛНР" Валерия Болотова.

Болотов после начала сепаратистских митингов на Донбассе провозгласил себя "народным губернатором" Луганской области. После Болотова руководить боевиками на оккупированной части Луганской области ("ЛНР") стал нынешний главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий.

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