Среди боевиков и военных РФ на оккупированном Донбассе процветают денежные поборы и бытовые убийства

На оккупированной территории Донбасса командир взвода 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 армейского корпуса (Донецк) ВС России зарезал подчиненного "болгаркой".
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Продолжаются случаи насильственных действий командиров 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в отношении к подчиненным. Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного с помощью угловой шлифовочной машины - "болгарки", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации разведки, двое военнослужащих этого же полка убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения.
"С целью избежания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", - отмечают в ГУР.
Также по данным ГУР Украины, среди "личного состава подразделений 2 Армейского корпуса" (банда луганских боевиков) растет недовольство условиями прохождения "службы".
"Возмущение военнослужащих вызывает противоправная деятельность офицеров ВС РФ, — отмечают в разведке. — В частности, командирами частей и подразделений 2 АК проводится взыскание денежного обеспечения за увольнение личного состава из расположения воинских частей и в случае нарушения воинской дисциплины. Одновременно, в связи с неукомплектованностью личным составом, командование частей и подразделений 2 АК (прежде всего, 7-й отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Брянке) ввело негласный запрет увольнять с воинской службы военнослужащих, у которых закончился термин действия контрактов".
Ранее сообщалось, что железнодорожные войска ВС РФ регулярно осуществляют на подконтрольных "Укрзализныци" станциях в оккупированных районах Донбасса прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой.
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