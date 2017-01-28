Организаторы торговой блокады Донбасса собираются её расширить

Торговую блокаду Донбасса планируют расширить. "Мы будем эту блокаду расширять", - заявил в эфире канала "112 Украина" соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о всей линии разграничения, он сказал, что "речь идет о всей линии границы со страной-агрессором".

"На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наш шатер. Около 20 человек, которые меняются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята с Волыни, сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, из Киевской области", - рассказал Виногородский.

По его словам, Луганская область соединена с оккупированными территориями двумя ветками железной дороги, одна из которых была перекрыта блокадой.

"По документам, которые мы получили на перегоне той ветки, которую мы закрыли, мы увидели, что по этой ветке проходило в сутки от 7 до 12 составов, в которых было от 50 до 65 вагонов", - сообщил соорганизатор блокады.

Отвечая на вопрос, была ли какая-то реакция на блокаду со стороны правоохранительных органов Луганской области, Виногородская сказал: "У нас в Луганской области очень хорошие отношения с правоохранительными органами".

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сейчас заблокирован один участок железной дороги Луганск -Лисичанск - Попасная возле отрезка Горное - Золотое.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура.

Затем прокуратура открыла производство по факту блокирования дороги в Луганской области. Пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыковазаявила, что на 41-м километре перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч 1 ст. 279 Уголовного кодекса, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов или исправительные работы до 2-х лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3-х лет", - сообщили в прокуратуре.

Глава СБУ Василий Грицак негативно расценил действия народных депутатов, заблокировавших часть железной дороги в Луганской области, призывал их действовать законными методами.

Акцию ветеранов АТО по блокированию торговли с группировками, временно контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, раскритиковал и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его словам, протестующие в Луганской области заблокировали предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны, и акция угрожает энергетической безопасности всей страны.

Кроме того, Грицак заявил, что Государственная фискальная служба (ГФС) станет основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" ОРДЛО, тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

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