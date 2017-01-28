Аваков: из-за стрельбы в Княжичах из Нацполиции уволены 8 человек

Служебное расследование по делу о стрельбе в Княжичах завершено и передано в прокуратуру. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в интервью журналистам, передает ЛІГАБізнесІнформ.
"Завершено служебное расследование по Княжичам. Оно находится в Генеральной прокуратуре. Объем более 40 страниц", - сказал он.
Министр сообщил, что по результатам расследования принято решение о дисциплинарных санкциях.
"Восемь человек уволено. Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Приступе", - заявил Аваков.
Глава МВД также отметил, что произошедшее в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что руководству операции в Княжичах могут предъявить умышленное убийство.
Напомним, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района Киевской области во время спецоперации в результате перестрелки между сотрудниками полиции и Госслужбы охраны, которые должны были задержать вооруженную банду, погибли 5 правоохранителей.
Трех подозреваемых в разбое, которых готовились поймать "на горячем", оперативники задержали во время бегства из Княжичей в Киев.
Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.
Впоследствии в полиции назвали имена погибших: Виталий Валецкий, Юлиан Рудько, Александр Маница, Евгений Куртев, Сергей Орлов.
Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах.
18 января заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что служебное расследование инцидента в Княжичах завершено - наказание получили 20 человек.
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