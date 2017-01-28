 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Суббота, 28 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Аваков: из-за стрельбы в Княжичах из Нацполиции уволены 8 человек
время публикации: 10:29
последнее обновление: 10:46
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Служебное расследование по делу о стрельбе в Княжичах завершено и передано в прокуратуру
Аваков: из-за стрельбы в Княжичах из Нацполиции уволены 8 человек
О неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику Крищенко
О неполном служебном соответствии объявлено начальнику райотдела Герману Приступе

Служебное расследование по делу о стрельбе в Княжичах завершено и передано в прокуратуру. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в интервью журналистам, передает ЛІГАБізнесІнформ.

"Завершено служебное расследование по Княжичам. Оно находится в Генеральной прокуратуре. Объем более 40 страниц", - сказал он.

Министр сообщил, что по результатам расследования принято решение о дисциплинарных санкциях.

"Восемь человек уволено. Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Приступе", - заявил Аваков.

Глава МВД также отметил, что произошедшее в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что руководству операции в Княжичах могут предъявить умышленное убийство.

Напомним, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района Киевской области во время спецоперации в результате перестрелки между сотрудниками полиции и Госслужбы охраны, которые должны были задержать вооруженную банду, погибли 5 правоохранителей.

Трех подозреваемых в разбое, которых готовились поймать "на горячем", оперативники задержали во время бегства из Княжичей в Киев.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

Впоследствии в полиции назвали имена погибших: Виталий Валецкий, Юлиан Рудько, Александр Маница, Евгений Куртев, Сергей Орлов.

Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах.

18 января заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что служебное расследование инцидента в Княжичах завершено - наказание получили 20 человек.

facebook

Cсылки по теме:

За перестрелку в Княжичах наказали 20 полицейских
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

Нацполиция завершила расследование трагедии в Княжичах
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Луценко: некоторые фигуранты дела о перестрелке в Княжичах не приходят на допросы
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Луценко рассказал о приказе, приведшем к трагедии в Княжичах. На причастность проверяют 17 силовиков
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

Аваков анонсирует кадровые изменения по итогам расследования трагедии в Княжичах
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.

Экс-сотрудник УБОП входил в банду "княжицких грабителей" - МВД
// NEWSru.ua // Украина // 11 декабря 2016 г.

Луценко: Генпрокуратура имеет полное видео перестрелки в Княжичах
// NEWSru.ua // Украина // 10 декабря 2016 г.

Суд избрал меры пресечения ещё двум участникам группы, которая готовила ограбление в Княжичах
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.

Банда из Княжичей раньше "работала" в форме СБУ - Троян
// NEWSru.ua // Украина // 7 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:24
 Сегодня национальный флаг Украины празднует 25-й день рождения
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 28 января 2017 г.  

Последняя новость – 11:24

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017