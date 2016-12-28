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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Во Львове зимние каникулы в школах сократили на неделю
время публикации: 10:14
последнее обновление: 10:14
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Во Львове зимние каникулы в школах сократили на неделю

В школах Львова на неделю сократили зимние каникулы, поэтому ученики выйдут на занятия 16 января, а не 23 января, как планировалось ранее.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, такие рекомендации предоставило учебным заведениям управление образования Львовского горсовета.

По словам и.о. начальника управления образования городского совета Зоряны Довганик, управление рекомендует школам сократить зимние каникулы на неделю, чтобы наверстать пропущенные во время карантина учебные дни. Следовательно, школам рекомендовали начать занятия с 16 января.

Приказ управления образования является рекомендательным, а каждое учебное заведение может самостоятельно устанавливать сроки начала учебного семестра.

Напомним, в связи превышением эпидемиологического порога заболеваемости ОРЗ, с 20 декабря в школах Львова временно приостановили учебный процесс, позже приостановление продлили до 30 декабря.

Эпидемический порог превышен в 17 областях Украины. От гриппа скончались уже 5 человек.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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