Геращенко: боевики искусственно занижают число украинских заложников

Участники незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" искусственно занижают количество украинских заложников. Об этом заявляет в Фейсбуке первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в Минской группе, более 100 человек, до осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хоть мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, лгут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - подчеркнула она.

Геращенко также отметила, что боевики записывают в свои обменные списки лиц, которые не совершали преступлений не в зоне АТО, но одновременно являются убийцами или отбывают наказания за другие тяжкие преступления.

"Чтобы искусственно увеличить количество заложников, они хватают гражданских, например, ультрас, подростков, женщин, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и затем шантажируют ими украинскую сторону, требуя, взамен, передать тех, кто совершил тяжкие преступления перед государством", - добавила она.

Первый вице-спикер также подчеркивает, что боевики сами ничего не решают, а действуют по указанию Кремля.

По мнению Геращенко, Москва хочет всеми силами дискредитировать минский процесс, потому что он "привязан" к санкциям.

"Сейчас, накануне формирования новой администрации Трампа, в Москве обострение..., надо всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - написала первый вице-спикер.

Передача в ОРДЛО 15 человек из списка на обмен в знак доброй воли состоится в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Сейчас эта процедура продолжается, и мы на финишной прямой. В ближайшее время мы передадим этих 15 человек, но мы готовы к передаче 228 человек, все они в списках, все они отождествляют себя с так называемыми самопровозглашенными республиками и совершали преступления против целостности Украины. Мы надеемся, что РФ активнее выберет позицию и будет вести себя в Трехсторонний контактной группе. Они должны уже определиться. Мы надеемся, что они как православное государство все-таки пойдут на диалог более глобальный", - заявил Тандит.

Как сообщалось, Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из списка на обмен для того, чтобы разблокировать процесс обмена заложниками.

Боевики "ДНР" заявили, что во вторник утром, 27 декабря, в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне двух женщин - судью Анжелику Преснякову и журналистку Ольгу Сворак. Официальные представители Украины в переговорах по освобождению пленных эту информацию пока не подтверждали.

Отметим, в заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

27 декабря сообщалось, что группировки "ДНР" и "ЛНР" на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан.

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