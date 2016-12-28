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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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В Тернопольской ОГА открыли мемориальный знак в память о Небесной сотне и погибших бойцах АТО
время публикации: 14:47
последнее обновление: 14:47
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В холле Тернопольской ОГА открыли мемориальный знак в память о Героях Небесной сотни и о бойцах, погибших в антитеррористической операции на востоке страны.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, сегодня, 28 декабря, в открытии знака приняли участие руководители области и города, военные, общественность. Освятили знак и отправили поминальную панихиду священнослужители всех конфессий.

Мемориальный знак выполнен в форме щита, оформленного Государственным флагом и Гербом Украины и надписями "Герої не вмирають" и "Тернопільщина пам`ятає". В центре композиции установлен интерактивный монитор с информацией о погибших. Среди павших – 87 уроженцев Тернопольщины.

"Каждое имя – это жертвенный подвиг во имя народа и Украины. Они полегли за то, чтобы наша страна не потеряла свою независимость. Чтобы у нашего народа было будущее. Тем, что сегодня над Тернопольщиной мирное небо, и мы имеем возможность продолжать привычный ритм жизни, мы обязаны этим Героям. Поэтому знать историю каждого из них – наш долг. Вечная память и глубокое уважение каждому павшему!", – сказал во время открытия мемориального знака председатель ОГА Степан Барна.

По словам начальника управления по вопросам внутренней политики, религий и национальностей ОГА Игоря Кульчицкого, ранее на мемориальной доске были только фото и имена Героев, теперь здесь представлены также биографические справки.

"Мемориальная доска не соответствовала ни требованиям времени, ни тому, чего достойны эти ребята. В результате консультаций с общественностью, военными и экспертами – имеем интерактивный компонент, который позволяет найти не только имя, но и историю жизни бойца, место гибели", – отметил Кульчицкий.

Напомним, с начала проведения антитеррористической операции и по состоянию на конец ноября текущего года на Донбассе погибли более 3 тысяч силовиков, ранены более 10 тысяч человек.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  
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