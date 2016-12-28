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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Украинские волонтёры придумали первый в мире дрон-тяжеловоз
время публикации: 10:27
последнее обновление: 10:27
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Украинские конструкторы изобрели уникальный грузовой беспилотник. Об этом "Сегодня" рассказал волонтер Юрий Касьянов

Украинские конструкторы изобрели уникальный грузовой беспилотник. Об этом "Сегодня" рассказал волонтер Юрий Касьянов.

По его словам, новый квадрокоптер по всем параметрам превосходит обычные дроны, которые могут быть в воздухе до нескольких минут.

"Грузовые беспилотники самолетного и вертолетного типов слишком заметны, а коптерные могут пробыть в воздухе не более получаса. Нам же удалось создать прототип коптера, который может летать целый час и брать на борт груз весом 20 кг", - рассказал волонтер.

По его словам, таких дронов нет в мире. "Серийный же квадрокоптер сможет летать в течение двух часов на высоте 2 км и перевозить груз весом 50 кг на дальность 200 км", - говорит Касьянов.

Создание прототипа обошлось в $70 тыс.

Напомним, в августе "Антонов" презентовал первый украинский боевой беспилотник.

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