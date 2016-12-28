Украинские волонтёры придумали первый в мире дрон-тяжеловоз

Украинские конструкторы изобрели уникальный грузовой беспилотник. Об этом "Сегодня" рассказал волонтер Юрий Касьянов.

По его словам, новый квадрокоптер по всем параметрам превосходит обычные дроны, которые могут быть в воздухе до нескольких минут.

"Грузовые беспилотники самолетного и вертолетного типов слишком заметны, а коптерные могут пробыть в воздухе не более получаса. Нам же удалось создать прототип коптера, который может летать целый час и брать на борт груз весом 20 кг", - рассказал волонтер.

По его словам, таких дронов нет в мире. "Серийный же квадрокоптер сможет летать в течение двух часов на высоте 2 км и перевозить груз весом 50 кг на дальность 200 км", - говорит Касьянов.

Создание прототипа обошлось в $70 тыс.

Напомним, в августе "Антонов" презентовал первый украинский боевой беспилотник.

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