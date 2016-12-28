Посёлок Зайцево получил руководителя своей ВГА

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский назначил Владимира Веселкина руководителем военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Зайцево.
"Сегодня подписал распоряжение о назначении Владимира Весёлкина руководителем военно-гражданской администрации поселка Зайцево, которое находится на линии разграничения", - написал Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в среду 28 декабря.
Он напомнил, что в конце ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании ВГА в Зайцево, и Донецкая военно-гражданской администрации подали на рассмотрение главе государства кандидатуру Веселкина.
"До войны Владимир Веселкин был поселковым головой Зайцево, которое на то время было административной частью Горловки… С началом войны пошел добровольцем в ВСУ", - отметил Жебривский.
Напомним, 19 ноября президент Порошенко постановил создать военно-гражданские администрации в трех населенных пунктах на линии разграничения на Донбассе. Новые ВГА образуются в городе Золотое и селе Катериновка Попаснянского района Луганской области и поселке Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Среди задач новообразованных ВГА – обеспечение безопасности и нормализация жизнедеятельности населения, поддержание правопорядка, участие в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущение гуманитарной катастрофы.
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