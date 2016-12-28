 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Посёлок Зайцево получил руководителя своей ВГА
время публикации: 21:12
последнее обновление: 21:12
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Посёлок Зайцево получил руководителя своей ВГА

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский назначил Владимира Веселкина руководителем военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Зайцево.

"Сегодня подписал распоряжение о назначении Владимира Весёлкина руководителем военно-гражданской администрации поселка Зайцево, которое находится на линии разграничения", - написал Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в среду 28 декабря.

Он напомнил, что в конце ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании ВГА в Зайцево, и Донецкая военно-гражданской администрации подали на рассмотрение главе государства кандидатуру Веселкина.

"До войны Владимир Веселкин был поселковым головой Зайцево, которое на то время было административной частью Горловки… С началом войны пошел добровольцем в ВСУ", - отметил Жебривский.

Напомним, 19 ноября президент Порошенко постановил создать военно-гражданские администрации в трех населенных пунктах на линии разграничения на Донбассе. Новые ВГА образуются в городе Золотое и селе Катериновка Попаснянского района Луганской области и поселке Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Среди задач новообразованных ВГА – обеспечение безопасности и нормализация жизнедеятельности населения, поддержание правопорядка, участие в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущение гуманитарной катастрофы.

facebook

Cсылки по теме:

Луценко назначил себе заместителей
// NEWSru.ua // Украина // 7 июня 2016 г.

Кабмин назначил предложенное Бальчуном новое правление Укрзализныци
// NEWSru.ua // Экономика // 1 июня 2016 г.

Туку уволили с должности главы Луганской ОВГА и назначили замминистра по вопросам временно оккупированных территорий
// NEWSru.ua // Украина // 29 апреля 2016 г.

Кабмин назначил Насирова главой Государственной фискальной службы
// NEWSru.ua // Украина // 5 мая 2015 г.

Восстановлением Донбасса займется заместитель Таруты
// NEWSru.ua // Украина // 24 сентября 2014 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 28 декабря 2016 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016