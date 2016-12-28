Оккупанты обстреливают позиции сил АТО на всех направлениях. За день – 22 нарушения "тишины"

Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских бойцов на всех направлениях в зоне проведения Антитеррористической операции.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Facebook в среду 28 декабря, террористы с начала суток 22 раза обстреляли позиции украинских бойцов.

"На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку", - проинформировали в штабе.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Луганского, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.

По данным штаба, на Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе никто из военнослужащих Вооруженных сил Украины не погиб и никто не был ранен.

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