Оккупанты обстреливают позиции сил АТО на всех направлениях. За день – 22 нарушения "тишины"

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Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских бойцов на всех направлениях в зоне проведения Антитеррористической операции.
Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Facebook в среду 28 декабря, террористы с начала суток 22 раза обстреляли позиции украинских бойцов.
"На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку", - проинформировали в штабе.
На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Луганского, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.
По данным штаба, на Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе никто из военнослужащих Вооруженных сил Украины не погиб и никто не был ранен.
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