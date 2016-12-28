Сутки в зоне АТО для украинских военных прошли без потерь

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За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе никто из военнослужащих Вооруженных сил Украины не погиб и никто не был ранен. Об этом сегодня, 28 декабря, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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На Луганском направлении боевые действия вчера велись только в Попаснянском районе, где противник 4 раза обстрелял позиции украинских военных, применив легкое вооружение и бронетехнику.
На Донецком направлении обстрелы произошли по всему фронту. Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, вблизи Горловки, в Авдеевской промзоне и возле Донецкого аэропорта. Всего за минувшие сутки на этом направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.
Почти все вражеские обстрелы на Мариупольском направлении вчера произошли на участке фронта "Павлополь - Широкино", где противник применял тяжелое вооружение - минометы и пушки. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
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