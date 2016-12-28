Сущенко перевели в новую камеру к русскому националисту

Адвокат Марк Фейгин посетил в СИЗО "Лефортово" журналиста Романа Сущенко и сообщал о последних новостях, связанных с его своего подзащитным. Об этом 27 декабря адвокат рассказал в интервью Укринформу.

"Побывал сегодня у Романа и хочу передать его поздравления с большими праздниками всем близким, друзьям, коллективу Укринформа. Сущенко опять поменяли камеру. Но в этот раз поменялся еще и сосед. Его новый сокамерник – русский националист (язычник, "родновер"), задержанный по одному из многочисленных дел, которые сейчас заводят против этой категории", - сообщил Фейгин.

Он также уточнил, что отношения у Романа с его новым соседом нормальные, "они ладят". Но Сущенко теперь на какое-то время будет без телевизора и холодильника, оставшихся в предыдущей камере.

Напомним, ФСБ России 30 сентября в Москве задержала корреспондента украинского новостного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной".

Уголовное дело возбуждено по статье "шпионаж". После задержания Сущенко Лефортовский райсуд принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.

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