Сущенко назначили психиатрическую экспертизу. Адвокат считает, что его могут обменять на крымских дезертиров

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что в ближайшее время его подзащитный пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, скорее всего – амбулаторно.

Об этом адвокат рассказал в интервью "Укринформ".

"В ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Скорее всего, сразу после новогодних праздников. Вряд ли она будет проводиться стационарно, скорее всего - амбулаторно.

Придут специалисты, поговорят с Романом. Это рутинная процедура, три месяца экспертизы не было, и вот ее проводят", - сказал Фейгин.

Адвокат также уточнил, что по желанию задержанного, тот может ходатайствовать о присутствии при этой экспертизе его адвоката.

Фейгин считает, что посещение российским омбудсменом Москальковой крымских дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова говорит о возможности обмена их на его подзащитного.

"Мы с Романом положительно оцениваем тот факт, что российский омбудсмен Москалькова посетила в СИЗО Николаева двух военнослужащих, крымских дезертиров – Максима Одинцова и Александра Баранова. Это дает некий вариант обмена. Не знаю, в каком соотношении: один к двум, один на одного, два на два и т.д. Пока что важен сам факт посещения и наличие некоего варианта", - сказал адвокат.

Напомним, ФСБ России 30 сентября в Москве задержала корреспондента украинского новостного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной".

Уголовное дело возбуждено по статье "шпионаж". После задержания Сущенко Лефортовский райсуд принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.

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