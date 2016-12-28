Правительство утвердило устав НТКУ. Стець: стая лающих псов выжидала, что мы сорвём реформу Общественного ТВ

Кабмин утвердил устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 28 декабря.

Перед рассмотрением этого вопроса министр информационной политики Юрий Стець обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой поддержать утверждение устава.

"Большая стая лающих псов выжидает, что мы сорвем реформу Общественного телевидения и радиовещания. Давайте сегодня примем решение об уставе и тем самым докажем, что это не просто план действий", - сказал он.

Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко на заседании отметил, что принятие устава поможет создать необходимые условия для реформы Общественного телевидения.

"Также согласно проекту предлагается осуществить частное размещение первого выпуска простых именных акций ОАО "Общественное телевидение"в количестве 2 544 273 штуки, номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая", - сказал он.

Напомним, 19 марта 2015 года Верховная Рада приняла закон, уточняющий механизм создания общественного телевидения и радиовещания.

Справка

Общественное вещание - разновидность телерадиовещания, которое служит обществу, финансируется им и подотчетно ему. Закон об общественно-правовом вещании в Украине принят в 1997 году, но он до сих пор не был введен в действие.

Общественное вещание как высококачественный медиапродукт должно быть направлено на удовлетворение потребностей всех граждан общества независимо от их покупательной способности. При этом потребностям меньшинств должно уделяться особое внимание.

Основными принципами общественного вещания являются:

- универсальная направленность программ, то есть для всех граждан в равной степени, независимо от размера их доходов или принадлежности к какой-то группе (слою) общества;

- разнообразие и взвешенность содержания, жанров, групп зрителей и слушателей;

- дистинктивность - программы общественных вещателей отличаются от программ других вещателей , в частности, лучшим качеством, культурно-обогащающим содержанием и высоким уровнем новаций;

- независимость вещателей от политического и рыночного давления.

Видом финансирования, которое отвечает указанным критериям, считается абонентская плата.

Общественное вещание является обязательством Украины перед Советом Европы, публично поддерживается всеми ключевыми политическими игроками, а экспертная среда и представители общественных организаций единодушно признают его необходимость.

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