Япония стала единственной страной Азии, которая ввела санкции против РФ за оккупацию украинского Крыма – посол

Посол Японии в Украине Шигеки Суми заявляет, что его страна стала единственной страной в Азии, которая ввела санкции против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом говорится в его приветственном слове по случаю 25-летия признания Японией независимости Украины и украинской государственности, передает УНИАН.

"Я искренне рад развитию отношений между Украиной и Японией за эти 25 лет. Особенно за последние три года, после событий на Майдане (Революции достоинства), отношения между Украиной и Японией стремительно развиваются", - сказал Суми.

Он напомнил, что впервые за историю дипломатических отношений между государствами состоялся визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Украину в 2015 году, а также визит президента Украины Петра Порошенко в Японию в 2016 году. В результате этого оживились визиты других высокопоставленных лиц обоих государств.

"Кроме этого, учитывая аннексию Россией Крыма и ситуацию на Донбассе, Япония, по принципу непризнания изменения статуса-кво применением силовых методов, стала единственным государством в Азии, которое ввело санкции против Российской Федерации", - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа.

"Дополнительно, с целью урегулирования ситуации в Крыму и на Донбассе, Япония сосредотачивает усилия для оказания помощи внутренне перемещенным лицам и восстановления Донбасса при посредничестве международных организаций. И хоть она не является страной-членом ОБСЕ, однако, вносит финансовый вклад в бюджет организации и отправила наблюдателя в Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине. Для Японии важным приоритетом является поддержка в проведении реформ в Украине в таких отраслях, как финансовая, здравоохранение, борьба с коррупцией и развитие стабильной демократии", - заявил Суми.

Также дипломат сказал, что в 2016 году Япония председательствовала в группе "Большой семерки" (G7), а в 2015 году была создана "Группа поддержки", которая состоит из послов стран G7 в Украине.

Суми заявил, что как председатель этой группы в 2016 году, подытоживал мнения и взгляды послов стран "Большой семерки". В частности, он сказал, что группа проводила встречи с президентом Украины, премьер-министром, высокопоставленными чиновниками и представителями гражданского общества. Также с целью поддержки проведения реформ в Украине было сделано большое количество совместных заявлений послов стран "Большой семерки".

"Япония, как член "Большой семерки", и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину в осуществлении реформ", - подчеркнул посол.

"Кроме того, через культурный обмен между нашими государствами мы будем прилагать усилия в углублении взаимопонимания между нашими народами. Следующий 2017 год провозглашен "Годом Японии в Украине". Поскольку планируется проведение многих мероприятий во всех уголках Украины, искренне надеюсь, что вам удастся почувствовать Японию ближе и насладиться культурой нашей страны", - подытожил Суми.

Как сообщалось, в октябре премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента о деталях переговоров между Токио и Москвой, касающихся судьбы Курильских островов и мирного соглашения: так, по его словам, вопрос украинского Крымского полуострова, из-за оккупации которого против РФ многие страны ввели санкции, в том числе и Япония, в этом контексте не обсуждается.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко 12 декабря заявил, что Япония не намерена подписывать с Россией экономических соглашений, которые противоречили бы политике санкций, наложенных на Москву странами "большой семерки" после аннексии РФ украинского полуострова Крым и в связи с российской политикой в отношении Украины.

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