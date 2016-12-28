В Украине объявили штормовое предупреждение

В среду, 28 декабря, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
"В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в сообщении.
ГСЧС Украины призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение",- отметили в ведомстве.
Ранее синоптики спрогнозировали, что зима 2016 - 2017 годов в Украине будет в целом теплой, но с несколькими периодами резких похолоданий, которые будут сменяться потеплением до положительных температур.
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