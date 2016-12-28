Лучшим среди сайтов местной власти признали веб-ресурс Ривненской ОГА

Госкомтелерадио Украины провело мониторинг информационного наполнения официальных веб-сайтов органов исполнительной власти во втором полугодии 2016 года и определило лучшие из них. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Лучшим среди центральных органов исполнительной власти определен официальный веб-сайт Министерства информационной политики Украины, а среди местных органов исполнительной власти - официальный веб-сайт Ривненской областной госадминистрации", - говорится в сообщении.

Значительную динамику роста информационной прозрачности среди центральных органов исполнительной власти также продемонстрировали Госслужба по вопросам труда, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, Минобороны, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Администрация Госпогранслужбы, Государственное агентство автомобильных дорог, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

А среди местных оганов власти, для которых характерен высокий уровень информационной прозрачности и насыщеннности - Донецкая областная военно-гражданская администрация, Житомирская, Запорожская, Харьковская, Львовская, Одесская и Киевская областные госадминистрации, что в основном обусловлено реализованными мероприятиями по адаптации собственных веб-сайтов к нуждам лиц с нарушениями зрения и слуха.

В целом наблюдается дальнейшая положительная динамика информационного наполнения официальных веб-сайтов субъектов властных полномочий, в частности улучшились количественные показатели представленной информации, она стала более актуальной и систематизированной.

Проанализирован 61 официальный веб-сайт центральныхорганов исполнительной власти (18 министерств и 43 других оргнов) и 25 официальных веб-сайтов местных органов исполнительной власти (24-х областных и Киевской городской госадминистраций).

Очередной мониторинг информационного наполнения официальных веб-сайтов Госкомтелерадио проведет в течение апреля-июня 2017 года.

Напомним, в ноябре Кабмин утвердил план реализации инициативы "Открытое правительство" и упорядочил работу портала data.gov.ua.

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