СБУ поймала газету Русского культурного центра во Львове на украинофобии

Управление СБУ во Львовской области провела неотложную экспертизу печатной газеты Русского культурного центра во Львове "Русский вестник" и выявило преступные действия.

Об этом сегодня, 28 декабря, в комментарии Гал-інфо сообщила помощница начальника Управления СБУ Львовщины по взаимодействию с общественностью Мирослава Клячкивская.

Она напомнила, что 24 ноября 2016 в Управление СБ Украины во Львовской области поступило обращение Львовского областного совета относительно оценки информации, изложенной в публикациях издания "Русский вестник".

"Для проведения проверки изложенных в обращении обстоятельств были привлечены Институт народоведения НАН Украины и установлено следующее. С марта 1999 на территории города Львова издается газета Русской общины Львовской области "Русский вестник" (адрес редакции: г. Львов, ул.Короленко, 1-А). Согласно проведенному Институтом народоведения НАН Украины (г. Львов) исследования содержания информации, представленной в номерах 2 (210) за февраль, 8 (216) за август и 9 (217) за сентябрь 2016 указанного периодического печатного издания, аналитический обзор каждого из указанных номеров газеты дает возможность утверждать, что, начиная со структуры газеты - ее логотипа, особых идеологических акцентов макетирования, соответствующих иллюстраций, постоянно повторяющихся знаковых маркеров великорусской идентичности, а также откровенно оскорбительных высказываний в публикациях в адрес народа, его героев и символов, истории и т.д., на территории которого они постоянно находятся, свидетельствует о том, что редакционная политика проводится вопреки законодательству Украины, а именно целенаправленно, осознанно, с целью унижения украинской нации, ее исторического прошлого, ее государственности и суверенитета", - сообщила Мирослава Клячкивская со ссылкой на выводы экспертизы.

Также газета содержит проявления межнациональной нетерпимости и унижение чести и достоинства украинцев.

"В частности, откровенные проявления межнациональной нетерпимости (вражды), унижение национальной чести и достоинства украинцев, разжигание межнациональной розни обнаружено в интервью Марины Перевозкиной под рубрикой "Актуально" с российским политиком и правозащитником Вячеславом Игрунов "Прозрение либерала" (№ 2 (210) за февраль 2016 года), материалах вице-президента "Центра исследований корпоративных отношений" и президента "Центра системного анализа и прогнозирования" в Украине Ростислава Ищенко "Кто станет сакральной жертвой?" (№ 2 (210) за февраль 2016 года), "На грани" (№ 8 (216) за август 2016 года) и "Почему Порошенко должен уйти" (№ 9 (217) за сентябрь 2016 года). Таким образом, приведенные факты пропагандистской пророссийской деятельности редактора и сотрудников газеты Русской общины Львовской области "Русский вестник" могут быть квалифицированы как разжигание национальной вражды и ненависти, а также унижение национальной чести и достоинства", - сказала Мирослава Клячкивская.

Соответственно, по ее словам, несмотря на изложенные факты, 28 декабря 2016 следственным отделом Управления СБ Украины во Львовской области по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК Украины.

Учитывая, что согласно ст.216 УПК Украины расследование уголовных преступлений, предусмотренных ст.161 УК Украины относится к компетенции следственных органов Национальной полиции, указанное уголовное производство направлено в прокуратуру Львовской области для определения подследственности.