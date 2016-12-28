До Украины докатилось румынское землетрясение

Несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3-4 балла почувствовали около часу ночи по киевскому времени жители Одесской области. Об этом пишет Думская.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча.

Гипоцентр (очаг землетрясения) находился на глубине 81 км.

Незначительные подземные толчки почувствовали жители не только Одессы, а и Кривого Рога, Киева и других городов.

Напомним, 24 сентября этого года Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.

Тогда толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов Украины.

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