В этом году уменьшилось количество украинских просителей убежища в ЕС

Статистическое количество украинских просителей убежища в странах Европейского Союза в 2016 году уменьшилась по сравнению с предыдущим на 39 процентов. Об этом рассказала аналитик ОО "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая, сообщает Укринформ.

"Если в 2015 году в ЕС было зарегистрировано 22 тыс. 40 заявок на поиск убежища от украинцев с 1 млн 322 тыс. 835 поданных, то в первой половине 2016-го зарегистрировали 7.030 с 617 тыс. 200", - сказала Кульчицкая.

Она добавила, что уменьшение количества соискателей убежища в ЕС происходит преимущественно из-за того, что в большинстве случаев европейские страны отказывают им в разрешении на пересечение границы.

По словам Кульчицкой, после начала военных действий на Востоке пострадавшие от конфликта наши сограждане искали себе новое место жительства не только внутри страны, но и за ее пределами, однако их количество среди всех соискателей убежища в Европе составляло только 1,6%, а в 2016 году этот показатель уменьшился до 1,14%.

Аналитик также напомнила о связи этого показателя с безвизовым режимом.

"Если в течение двух месяцев после подписания безвиза количество соискателей убежища в ЕС увеличится на 50%, то войдет в действие механизм приостановления визовой либерализации", - отметила Кульчицкая.

Ранее СМИ сообщали, что Украина лидирует по числу переселенцев в ЕС.

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