Опрос: главным политическим событием года большинство украинцев назвали проведение АТО

Главным политическим событием 2016 года большинство украинцев назвали проведение антитеррористической операции.
Об этом говорится в опросе фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".
Так, 14% украинцев назвали проведение АТО главным политическим событием года, 8,5% опрошенных назвали повышение коммунальных тарифов и 8% заявили, что главным событием является внедрение электронных деклараций.
При этом почти треть опрошенных не смогла назвать ни одного события.
Главным политическим событием в мире украинцы назвали выборы в США (37%). Далее следуют военное вмешательство России в Сирии (11,5%) и войны в мире (11%).
Как сообщалось ранее, 20% украинцев считают, что в этом году некого назвать политиком года, а 9,5% голосов набрал президент Петр Порошенко. Таковы результаты опроса "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
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