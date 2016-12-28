Опрос: главным политическим событием года большинство украинцев назвали проведение АТО

Главным политическим событием 2016 года большинство украинцев назвали проведение антитеррористической операции.

Об этом говорится в опросе фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

Так, 14% украинцев назвали проведение АТО главным политическим событием года, 8,5% опрошенных назвали повышение коммунальных тарифов и 8% заявили, что главным событием является внедрение электронных деклараций.

При этом почти треть опрошенных не смогла назвать ни одного события.

Главным политическим событием в мире украинцы назвали выборы в США (37%). Далее следуют военное вмешательство России в Сирии (11,5%) и войны в мире (11%).

Как сообщалось ранее, 20% украинцев считают, что в этом году некого назвать политиком года, а 9,5% голосов набрал президент Петр Порошенко. Таковы результаты опроса "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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