Погранслужба не планирует возобновлять призыв в 2017 году

Государственная пограничная служба не планирует возвращаться к практике пополнения численности личного состава путем призыва на срочную службу. Об этом 27 декабря заявил глава Госпогранслужбы (ГПСУ) Виктор Назаренко, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы не планируем при нынешнем бюджете возвращать срочную службу", - сказал он.
Назаренко напомнил, что ранее из-за нехватки личного состава в ГПСУ был восстановлен призыв срочников, но уже осенью 2016 года, благодаря увеличению финансирования ведомства, удалось его избежать.
"Мы на сегодняшний день являемся профессиональной структурой, которая не нуждается в срочниках", - добавил он.
Сейчас в погранведомстве еще заканчивают служить 3,8 тыс. пограничников-срочников, часть из которых по завершении срока срочной службы намерена подписать контракт с ведомством.
Напомним, весной ГПСУ возобновила призыв на срочную службу и приняла в свои ряды около 4 тыс. срочников. Это было сделано в связи с тем, что не было других вариантов увеличить количество служащих при имеющемся ресурсе, а также для недопущения снижения готовности к действиям своих подразделений.
Однако уже осенью погранведомство отказалось от призыва на срочную службу в связи с тем, что пограничникам подняли зарплаты и это привело к возрастанию количества контрактников.
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