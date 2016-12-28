ГПУ сообщила о подозрении ещё одному "беркутовцу" в деле о разгоне Майдана

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот подразделения милиции особого назначения "Беркут" в превышении власти и служебных полномочий во время Революции достоинства.

Об этом в среду информирует пресс-служба ГПУ.

"Департаментом специальных расследований проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в г.Киеве и превышения полномочий правоохранителями, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, чч. 2, 3 ст.365, ч.2 ст.28, ст.340, ч.1 ст.171 УК Украины", - говорится в сообщении.

В частности, 26 декабря было сообщено о подозрении бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот ПМОН "Беркут" при ГУ МВД Украины в городе Киеве в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и унижающими личное достоинство потерпевшего действиями при отсутствии признаков пыток и в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.171, ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 7 апреля 2011 года).

"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве", - добавили в ГПУ.

Там также подчеркнули, что в целом по этому эпизоду сообщено о подозрении 17 лицам, в отношении пяти обвинительные акты рассматриваются в суде, 10 лиц находятся в розыске, в отношении еще одного подозреваемого следствие завершено - идет ознакомление с материалами производства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Отметим, Святошинский райсуд города Киева во вторник, 27 декабря, рассмотрел пять эпизодов в отношении потерпевших по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Как сообщалось, в октябре бывший боец "Беркута" из Харькова Виктор Шаповалов в суде рассказал о подробностях расстрела Майдана в 2014 году. После полутора лет за решеткой он частично признал вину и даже назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.

Напомним, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд столицы.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пяти экс-"беркутовцев".

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