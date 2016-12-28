На Днепропетровщине 11-летний ребёнок поджёг себя, подражая видеоблогеру

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В поселке Авангард Криворожского района Днепропетровской области 11-летний мальчик поджег себя, чтобы подражать популярному украинскому видеоблогеру. Инцидент произошел 26 декабря, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Ребенок получил ожоги 60% тела. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как установила полиция, трое подростков 11 и 15 лет после просмотра экстремальных видео, которые набрали значительное количество просмотров в интернете, решили повторить запечатленное на них.
Младший мальчик облился горючим веществом и поджег себя, другие два товарища снимали все это на видео. "Но, в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказалась в больнице", - отмечается в сообщении полиции.
Сейчас решается вопрос о внесении сведения в ЕРДР по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Имя видеоблогера, которому подражал пострадавший, полиция не сообщает, лишь отмечает, что он из Украины.
Ранее в Мариуполе школьница совершила суицид, получив в соцсети задачу прыгнуть с многоэтажки.
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