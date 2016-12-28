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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Минюст: решение московского суда о Революции Достоинства не влечёт никаких юридических последствий для Украины
время публикации: 10:16
последнее обновление: 10:41
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Признание московским судом Революции Достоинства государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова

Признание московским судом Революции Достоинства государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов, подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий и здесь даже не на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику", - отметила Севостьянова.

На вопрос, есть ли перспектива процесса в международных судебных институтах, Севостьянова ответила: "Говорить о внутренних вопросах Украины, а именно о Революции Достоинства и предоставления ей оценки в каких-то международных судах - на сегодняшний день для этого нет никаких оснований и юрисдикций".

Напомним, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск беглого экс-нардепа от Партиии регионов Владимира Олийныка и признал украинскую Революцию Достоинства "государственным переворотом".

Бывший депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, который был автором "диктаторских законов" во время Революции Достоинства, живет в Ялте в оккупированном Россией Крыму. В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Олийныка в розыск.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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