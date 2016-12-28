В суде по Януковичу объявили перерыв на неопределённый срок

Печерский райсуд объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене.

Такое решение в среду вынесла судья Кристина Тарасюк по ходатайству адвоката Януковича Виталия Сердюка, сообщает "Укринформ".

"Удовлетворить ходатайство защитника по определению подсудности по уголовному производству ... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", - сказала она.

По словам Сердюка, пока ходатайство об определении подсудности рассмотрения дела Януковича находится в Апелляционном суде города Киева, где должно быть рассмотрен в ближайшее время.

Ранее в ходе судебного заседания в среду адвокат Виталий Сердюк заявлял об отводе прокурорам, но суд отказал в его удовлетворении.

Как сообщалось, Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины и ведения агрессивной войны.

Таким образом, Януковичу инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины.

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