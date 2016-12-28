В Житомире открыли новый Центр спецподразделения КОРД

В Житомире в среду 28 декабря открыли новый Центр подразделения КОРД (корпус оперативно-внезапного действия), оснащенный самой современной техникой.
Центр размещен в здании Житомирского отделения полиции, передает УНИАН.
По словам начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко, Житомирщина – одна из первых областей, где появилось новое подразделение КОРД. Его бойцы прошли жесткий отбор и специальную многомесячную подготовку, и уже в сентябре этого года приступили к выполнению служебных задач.
"Создание центра – это еще один реальный шаг реформы полиции, поскольку КОРД имеет чрезвычайно серьезные функции",- отметил начальник областной полиции.
Он вручил командиру спецподразделения символический ключ от помещения, офисную технику, а также ключи от "Volkswagen T6 Transporter", который будет использоваться во время задержания особо опасных и вооруженных преступников.
В Центре оборудованы современные кабинеты, дежурная часть, комната хранения оружия, тренажерный зал, столовая, комнаты для отдыха, душевые и пр.
Напомним, программа создания КОРД стартовала в прошлом году в 18 городах Украины. КОРД – абсолютно новое, единственное универсальное подразделение особого назначения Национальной полиции. Основными его задачами являются задержание особо опасных вооруженных преступников и организованных криминальных групп, проведение спецопераций по освобождению заложников.
Формирование личного состава КОРДа планируют полностью завершить к октябрю 2017 года.
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