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В Житомире открыли новый Центр спецподразделения КОРД
время публикации: 28 декабря 2016 г., 21:56
последнее обновление: 28 декабря 2016 г., 21:56
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В Житомире открыли новый Центр спецподразделения КОРД

В Житомире в среду 28 декабря открыли новый Центр подразделения КОРД (корпус оперативно-внезапного действия), оснащенный самой современной техникой.

Центр размещен в здании Житомирского отделения полиции, передает УНИАН.

По словам начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко, Житомирщина – одна из первых областей, где появилось новое подразделение КОРД. Его бойцы прошли жесткий отбор и специальную многомесячную подготовку, и уже в сентябре этого года приступили к выполнению служебных задач.

"Создание центра – это еще один реальный шаг реформы полиции, поскольку КОРД имеет чрезвычайно серьезные функции",- отметил начальник областной полиции.

Он вручил командиру спецподразделения символический ключ от помещения, офисную технику, а также ключи от "Volkswagen T6 Transporter", который будет использоваться во время задержания особо опасных и вооруженных преступников.

В Центре оборудованы современные кабинеты, дежурная часть, комната хранения оружия, тренажерный зал, столовая, комнаты для отдыха, душевые и пр.

Напомним, программа создания КОРД стартовала в прошлом году в 18 городах Украины. КОРД – абсолютно новое, единственное универсальное подразделение особого назначения Национальной полиции. Основными его задачами являются задержание особо опасных вооруженных преступников и организованных криминальных групп, проведение спецопераций по освобождению заложников.

Формирование личного состава КОРДа планируют полностью завершить к октябрю 2017 года.

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