В Луганске напали на близкого приспешника Плотницкого, а другой "чиновник" внезапно умер

"Генеральная прокуратура" и "МВД ЛНР" расследуют факт покушения на одного из представителей ближнего окружения "главы ЛНР" Игоря Плотницкого, командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева. Об этом написал в Фейсбуке руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

На Донбассе внезапно умер высокопоставленный "чиновник ЛНР" – СМИ



"Вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Наталья Хоршева (в настоящее время занимает должность "и.о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись. В результате нападения Патрушев был направлен в местную больницу (г. Луганск), где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации. Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря", - написал Тымчук.

По его данным, представители "МВД" и "генеральной прокуратуры ЛНР" обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ. В связи с этим рассматривается версия двойного покушения – в т.ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Хоршеву. В больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", поскольку по личному распоряжению Игоря Плотницкого указанные события скрываются от СМИ.

На Донбассе внезапно умер высокопоставленный "чиновник ЛНР" – СМИ



Во вторник, 27 декабря, при неизвестных обстоятельствах умер так называемый "министр сельского хозяйства ЛНР" и один из самых известных организаторов пророссийских выступлений весной 2014 года в Луганске и Славянске Сергей Литвин. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По официальной версии, причиной смерти сепаратиста стал якобы инфаркт.

"Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова – "экс-премьер-министра ЛНР", которого нашли повешенным в тюремной камере в Луганске 23 сентября, а "прокуратура ЛНР" назвала это "самоубийством по причине угрызений совести". Теперь внезапный инфаркт сразу насмерть поразил 43-летнего Литвина", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Cсылки по теме: