Опрос: 47% украинцев хотят досрочных перевыборов президента, а в Раду провели бы 7 партий

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент вошли бы 7 партий. Такие данные согласно опросу приведены Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 5%-ный барьер в Раду могли бы преодолеть партия "Батькивщина" (11%), партия "Блок Петра Порошенко" (9%), партия "Оппозиционный блок" (9%), Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%), партия "Самопомич" (7,6%), партия "За жизнь" (5,7%), партия "Гражданская позиция" (5,4%). Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер у партии, связанной с Михаилом Саакашвили (в опросе - партия "Волна" - 4,7%). В то же время у всех партий есть резерв в 16,5% избирателей, не сделали свой выбор.

Инициативу проведения досрочных президентских выборов поддерживают 47% населения, не поддерживают - 38%. В случае проведения досрочных выборов в них выразили готовность принять участие 65% населения. За Петра Порошенко готовы проголосовать 11,9% избирателей, за Юлию Тимошенко - 11,1%, Юрия Бойко - 8,4%, Анатолия Гриценко - 7,2%, Олега Ляшко - 6,1%. Не определились с выбором 19% тех, кто собирается участвовать в выборах.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что 20% украинцев считают, что в этом году некого назвать политиком года, а 9,5% голосов набрал президент Петр Порошенко. При этом главным политическим событием 2016 года большинство украинцев назвали проведение антитеррористической операции.

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