Кабмин назначил госсекретарей Минюста, Кабмина и МИД

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства юстиции Украины действующего заместителя министра – руководителя аппарата Анну Онищенко, сообщили в пресс-службе Минюста.

32-летняя Онищенко занимала должность замминистра с 27 апреля, а с 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года – министр Кабинета министров.

Также с марта по май 2014 года Онищенко занимала должность замминистра юстиции – руководителя аппарата, а с мая по апрель 2014 года была главой Государственной регистрационной службы.

Ранее Онищенко работала в департаменте межрегиональных бизнес и правового обеспечения представительства ПриватБанка в Киеве, юристом в ЗАО "Столичная юридическая группа", начальником отдела корпоративного управления ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", ведущим юрисконсультом претензионно-искового отдела департамента юридического обеспечения ОАО "Укрнафта".

Онищенко является автором детских книг, в частности книг "Новогодние приключения Морозенко" и "Приключения Маленького Мука".

Также Кабинет министров назначил государственным секретарем Кабинета министров Владимира Бондаренко и Министерства иностранных дел Андрея Заяца, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

В частности, на должность госсекретаря Кабмина был назначен первый замминистра Кабмина 35-летний Бондаренко, который занимает должность замминистра с 31 августа 2016 года, а с 3 июля 2015 года до 31 августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя аппарата Верховной Рады - руководителя главного организационного управления. Также с 12 февраля по 3 июля 2015 года - советник председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Государственным секретарем МИД был назначен директор департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД 45-летний Заяц. Он занимает эту должность с августа 2015 года (уже занимал ее с июля по декабрь 2014 года), с декабря 2014 по июль 2015 года – руководитель аппарата премьер-министра, а с марта по июль 2014 года – директор департамента секретариата МИД. В 2012-2013 гг. – посол Украины в Сенегале, а в 2007-2013 – в Гвинее.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что разговаривала с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром Кабинета министров Александром Саенко по ситуации с Натальей Шолойко. "Они согласились, не будут ее назначать без спецпроверки. И это тоже станет препятствием к тому, чтобы она не стала госсекретарем", - сказала Супрун.

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