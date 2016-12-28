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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Луценко: некоторые фигуранты дела о перестрелке в Княжичах не приходят на допросы
время публикации: 20:59
последнее обновление: 21:12
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Луценко: некоторые фигуранты дела о перестрелке в Княжичах не приходят на допросы

Некоторые фигуранты дела о полицейской перестрелке в Княжичах Киевской области отказываются приходить на допросы.

Об этом на брифинге рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Четвертая Власть.

"К сожалению, все погибшие стали жертвами непродуманных команд, а затем выполнения должностных инструкций... Это затяжное дело. Не все даже согласны ходить на допросы", - рассказал Луценко.

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников Госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

После перестрелки в Княжичах от службы были отстранены 25 полицейских и руководителей трех структурных подразделений полиции Киева. Эти подразделения принимали участие в спецоперации по задержанию членов банды, которых подозревают в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области.

Луценко также сообщил, что 17 полицейских подозреваются в разного рода преступлениях в связи с событиями в Княжичах.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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